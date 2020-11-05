Bilkent'te kameralı yüz yüze sınava tepki

Üniversitelerde uzaktan eğitim sürerken, sadece sınav haftalarının yüz yüze yapılacak olması kararı ve yeterli önlemlerin alınmaması İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin tepkisini çekti.

13 bin 500 öğrenci sınava çağrıldı, önemli bölümü şehir dışından gelecek

Öğrenciler, 7 Kasım ile 15 Kasım arasında yüz yüze sınavlara 13 bin 500 öğrencisi olan okulun tüm öğrencilerinin çağrıldığını, bu durumun yeterli önlemlerin de alınmaması nedeniyle ciddi sıkıntılar yarabileceğinden endişeli.

Yüz yüze eğitim ortamının yaratılmadığı bir tabloda, sadece sınavların yüz yüze yapılacak olması ve binlerce öğrencinin salgının yoğun olduğu kentlerden ve depremle mücadele eden İzmir’den Ankara’ya gelecek olmasının sıkıntı yaratacağını belirten öğrenciler duruma tepkili.

Öğrencilerin durumu okul yönetimine de ilettiği ancak bu taleplerin karşılık bulmadığı ifade ediliyor. Okul yönetiminin, “salgının genelde arkadaş gruplarından bulaştığı” yönündeki iktidar açıklamalarını tekrarladığı ifade ediliyor.

‘Yeterli önlem alınmadı’

Bilkent Üniversitesi öğrencileri tepkilerini sosyal medyadan da dile getirirken, ortak bir açıklama da yayımladılar.

Açıklamada üniversitenin yeterli önlemleri almadığının gözlemlendiği belirtilirken, önceki gün yaklaşık bin öğrencinin rektörlüğe, dekanlara ve bölüm başkanlarına dilekçe gönderdiğini aktarıldı.

Üniversiteden yanıt alınamaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı, Ankara Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne müracat ettiklerini belirten öğrenciler, bu kanallardan da kendilerine yardım edilmediğini dile getirdiler.

Sağlık Bakanı’nın salgının yoğun olduğu İstanbul’da yaşayanlara şehir değiştirmeyin çağrısı yaptığı, öte yandan İzmir’de deprem bölgesinde olan arkadaşları olduğunu belirten öğrenciler, yurt dışından gelenlerin de test olmadan gelir gelmez sınava girmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

“Önlemlerin” yetersiz kalacağını savunan öğrenciler, “Zaten sınıflarda gözetmen yerine kameraların olacağı bu yüz yüze sınavlara yönelik endişelerimiz ve şikayetlerimizin olmasıyla birlikte sizlerden sınavlarımızı “çevrimiçi” bir platformda yapılmasına yönelik taleplerimizi duymanızı ve bize destek olmanızı rica ediyoruz” çağrısında bulundular.