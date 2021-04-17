Bilirkişi raporu: Atatürk Orman Çiftliği'nin en ufak parçasının dahi beton olmaması gerekiyor

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlığı’na karşı, kamu yararına, Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı şekilde Atatürk Orman Çiftliği Bahçekapı mevki 3406 ada’da peyzaj projesi onayı ve dayanağı plana açtığı davada bilirkişi raporu çıktı.

Alanında uzman kişilerden oluşan bilirkişi raporunda, “Atatürk Orman Çiftliği alanlarının en ufak parçasının dahi beton olmaması gerekmektedir" denildi.

Raporu değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan şunları söyledi:

“Bilim ve teknikten aldığımız güçle, Atatürk Orman Çiftliği’nin bir cumhuriyet değeri, bir aydınlanma ve devrimin özgürleşme projesi kimliği ile Atatürk Orman Çiftliği alanlarına yönelik tahribat kimden ve nerden gelirse gelsin AOÇ toprakları özgürleşene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bilim insanları AOÇ’yi her türlü yapılaşma ve yollarla betonlaştırmaya çalışanlara bu raporla ders vermiştir."

Candan, bilirkişi raporunda yer alan “Atatürk Orman Çiftliği arazisi bataklık verimsiz bir alan iken büyük bir çaba ile ıslah edilmiştir. İmkansız görülen çiftlik projesinin başarıya ulaşması halinde tüm ülkeye örnek olacağına inanılmıştır. Atatürk Orman Çiftliği’nin arazisine ilişkin plan yapılırken iki noktada durmak ve farklı bakmak gerekmektedir. Birincisi Atatürk Orman Çiftliği’nin kurumsal kimliğidir. AOÇ, modern tarım ve sanayi tekniklerinin ilk defa uygulandığı bir kent çiftliği olarak genç Cumhuriyet için bir üretim modeli oluşturmuş ve Anadolu’daki diğer şehirlere bir örnek teşkil etmiştir. Bu kimliğin korunması ise planlama gibi birçok sosyal bilimin de temel kabulleri arasındadır. Böyle kıymetli bir alan planlanırken rekreasyon alan kullanımı ile tanımlanırken, diğer alandan farklı yaklaşılması gerekmektedir. Rekreasyon alanı Atatürk Orman Çiftliği için lokanta, restoran, çay bahçesi ve bunlara ilave olarak önemli bir hafriyat inşa edilecek ‘Gösteri-Etkinlik Sahnesi (78 metrekare) ile 2400 metrekare büyüklükteki havuz yaklaşık 90 otoluk beton yüzeyli otoparklar olmamalıdır" ifadelerinin Atatürk Orman Çiftliği'nin taşıdığı değerin farkında olmayan yöneticilere ders niteliğinde olduğunu söyledi.

“Bilirkişi raporunda yaşadığımız Covid-19 süreci ve küresel salgına yönelik mekansal yaklaşımların bulunması Atatürk Orman Çiftliği’nin korunmasının bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunun ifade edilmesi, yönetenler açısından kulaklara küpedir” diyen Candan şöyle devam etti:

“Bilim insanlarının her gün yüzlerce insanımızı kaybettiğimiz, binlerce vakanın yaşandığı covid19 pandemisinde , bugüne kadar dünyada, halk sağlığı temelli bir mekansal düzenlemenin ihmal edilmesi sürecinde değinmelerle önemli bir kılavuz oluşturmuştur. Raporda yer alan ‘’Atatürk Orman Çiftliği alanlarına yönelik ‘Başkent Ankara’nın yoğun kentsel dokusu içinde açık ve yeşil alan olarak kalmış nadir alanlardır. 2019 yılı tüm dünya yeni bir çağa girmiştir. Bu çağ salgınların sıkça yaşanacağı farklı bir çağdır. Tüm disiplinler salgın ile birlikte yeni normallerin nasıl olacağını konuşmaktadır. AOÇ arazisi hem açık ve yeşil alan olması açısından önemlidir. Flora ve fauna çeşitliliğinin korunması artık bir tercih değil zorunluluktur. Salgın çağı tüm dünyaya suyun toprağın ve havanın önemini göstermiştir.