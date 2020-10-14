Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nden yeni program

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA), bu akşam 20.30'da YouTube kanalında bir video konferans düzenliyor.
"Freud'un zihin kuramına Marksist yaklaşım" isimli programın konuşmacıları Endam Köybaşı ve Tolga Binbay olacak.
Programı buradan izleyebilirsiniz.
Bu akşam 20:30’da...— Bilim ve Aydınlanma Akademisi (@bilimveaydnlnma) October 14, 2020
📌 Freud'un Zihin Kuramına Marksist Yaklaşım
🧠 Konuşmacılar: Endam Köybaşı | Tolga Binbay
14.10.2020 | 20:30 | BAA YouTube Kanalı
👉 https://t.co/MghwYIWj0w pic.twitter.com/2N06vXaiY2