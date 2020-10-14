Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nden yeni program

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, bu akşam YouTube kanalında 'Freud'un zihin kuramına Marksist yaklaşım' isimli bir program düzenleyecek.

Haber Merkezi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA), bu akşam 20.30'da YouTube kanalında bir video konferans düzenliyor.

"Freud'un zihin kuramına Marksist yaklaşım" isimli programın konuşmacıları Endam Köybaşı ve Tolga Binbay olacak.

Programı buradan izleyebilirsiniz.