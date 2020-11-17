'Bilim Kurulu'nun yeni salgın önlemi önerileri belli oldu' iddiası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapmış, "Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" demişti.

Koca'nın bu açıklamasının ardından gazeteci Candaş Tolga Işık, söz konusu tavsiye kararlarını açıkladı:

*Eğlence mekanları ve kıraathanelerin tamamen kapatılması

*Restoranların tamamen paket servise geçmesi

*Okulların tatilinin uzatılması

*Bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı

Kararı yarın hükümet verecek

Yarın Bakanlar Kurulu’nun değerlendireceği önerilerle ilgili 2 detay var: 1)Restoranların tamamen paket servise geçmesi ya da HES koduyla sınırlı müşteri alması 2)Uzun sokağa çıkma yasakları öncesi/sonrası yığılmaya neden olduğu için bazı yerlerde sınırlı sokağa çıkma yasağı