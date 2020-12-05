'Bilim Kurulu'ndan istifa etmek isteyen üyeler var'

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, pandemi sürecinde alınan çoğu kararın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu Üyelerinin iradesi dışında alındığını iddia etti.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, “Ben, Sağlık Bakanının yerinde olsam, istifa ederdim” diyen Aydın, şöyle konuştu:

“Ben, Sağlık Bakanının samimiyetine inanıyorum. Kendisi bir şeyler yapmanın gayreti içinde. Onun çektiğini kimse çekemez. Tek adam düzeninde yaşıyoruz. Gelinen süreçte Sağlık Bakanı'nın yaşananlardan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Kendisi hiç rahat değil. Bugün Türkiye’de hiçbir bakan rahat değil. Bilim Kurulu Üyeleri için de durum aynısı. Görüştüklerimiz var. İstifa etmek isteyenler var. Zor durumdalar, bilgi alıyoruz. Tek adamın her şeye karışmasını içlerine sindiremiyorlar. Onlar da yaşananlardan bıkmış durumda.

2 gün önce Karşıyaka Mezarlığı'nda şahit oldum. İnsanlar defin işlemi için saatlerce bekliyor. Mezarlığa gittiğim süreç içinde Covid-19'dan ölen 12 kişinin dizili tabutunu gördüm. Türkiye'de koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı, günlük 180 olarak açıklanıyor. Ne 180'i Türkiye'de günde 600-700 kişi koronadan ölüyor. Rakamlarla hırsızlık yapılıyor. Avrupa ülkeleri içinde en fazla insan kaybını biz yaşıyoruz. En yüksek vaka sayısı bizde."