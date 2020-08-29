Bilim Kurulu Üyesine göre grip aşısında sıkıntı olacağı kesin

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüsün ortaya çıkmaya başlamasıyla beraber zatürre ve grip aşısının önerilmeye başladığını söyledi. Kara, dünya genelinde grip aşısıyla ilgili talebin karşılaması konusunda sıkıntı olacağını da belirtti.

Kara şunları söyledi: "Ama ne zatürre aşısı ne grip aşısı Covid tablosunda bizi korumuyor. Ama şöyle bir özelliği var; Covid’deki en büyük problem akciğerlerin hasar görmesi, akciğerlerimizin zedelenmesi. Gripte, zatürrede pnömokok mikroorganizması bakterisi de akciğerlerde hasar yaratıyor. O nedenle de bizim onları azaltıyor olmamız öbür taraftan Kovid’in etkisini azaltmamızı sağlıyor. Bu bakımdan bu iki aşı da çok önemli. Ama zatürre aşısını herkesin yaptırması gerekir mi? Belirli risk gruplarımız var. O grupların bu aşıyı olması gerekiyor."

'Risk grubunun bu aşıyı olmasında fayda var'

Kara, zatürre aşısının çocukluk çağında Türkiye'nin rutin olarak yaklaşık 15 yıldır uyguladığını belirterek, "Bu sayede çocuklarda zatürre, menenjit çok ciddi azaldı. Bu aşıyla çok büyük bir başarı elde ettik. Çocuklardaki azalma yetişkinlerdeki azalmayı da sağladı. O yüzden çocuklara şuanda zatürre aşısı uygulanması gerekmiyor. Ama risk grubunda olan, altta hastalığı olan, akciğer hastalığı, kalp hastalığı olanların, yaşı büyük olanların ve böyle bir hastalığı olanların bu aşıyı olmalarında fayda var" dedi.

'Bu sıkıntıyı ülkemiz de yaşayabilir'

Grip aşısının da benzer şekilde Türkiye’de tanımlanmış risk grubu, çevresinde yüksek riskte olanlara öncelikli olarak uygulanması gerektiğini söyleyen Kara şöyle konuştu:

"Grip aşısının üretimi diğer aşılardan biraz farklı her sene yıllık olarak planlanıyor. Bu planlamayı şöyle söylemek lazım; eylül, ekim ayında yapılıyor, genellikle ocak, şubat ayında da aşının üretim süreci başlıyor. Covid salgınının boyutlarının bu kadar büyük olmasının da mart, nisan, mayıs ayı gibi görüldüğünü düşünürsek bu sene dünya genelinde grip aşısıyla ilgili bir miktar talebi karşılama konusunda sıkıntı olacağı kesin. Bu sıkıntıyı ülkemiz de yaşayabilir."

'Risk grubu ve sağlık çalışanları öncelikli olmalı'

Kara, burada önceliklendirmenin önemli olduğuna işaret ederek, "Öncelikle çok yüksek riski olan ve hem Covid’den hem gripten etkilenme ihtimali en yüksek olanlara öncelik vermemiz gerekiyor. Aşılarla ilgili 'herkesin yaptırmasına lüzum yok' dememek lazım; ama ilk önceliği en yüksek riski olan hem yaşı büyük hem de altta problemi olan büyüklerimize vermemiz gerekir. Belki ondan sonra da sağlık hizmetinde çalışacak ve özellikle de ön safhada çalışacaklara, acillerde, Covid hastalarına bakacak hasta sayısında çok artış olacağı zaman bizim çok ihtiyaç duyacağımız sağlık personeline vermemiz gerekir. Böyle bir önceliklendirmeyle gidilmesi gerekecektir. Bütün dünyada da benzer şekilde olacaktır" diye konuştu.