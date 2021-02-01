Bilim Kurulu Üyesi'nden 'seyircili maç' açıklaması

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi'nde Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, futbol maçlarının seyircili ya da seyircisiz oynanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Futbol müsabakalarının seyircili oynanması için henüz erken olduğunu belirten Kayıpmaz, "Kalabalığın olduğu her yerde hastalığın bulaşma tehlikesi olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı, bir süre daha beklemek sağlık açısından daha yararlı olur kanaatindeyim" dedi.

'HES kodu uygulanabilir'

"Aşı olan kişilerin stadyumlara alınması, Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulanabilir. Bunlar olabilir, doğru" diyen Kayıpmaz şunları söyledi:

"Üçte bir kapasite dahi söz konusu olsa 30 bin kişilik stadyumda 10 bin kişilik taraftar yoğunluğu söz konusu olur. Taraftar, kapılardan girip çıkacak. Stadyum giriş ve çıkışlarında kalabalığı kontrol etmek zor. Ayrıca, futbol doğası gereği birlikte seyredildiğinde, birlikte yaşandığında eğlenceli bir spor. Doğal olarak da tezahüratı, kol kola olmayı, birlikte vakit geçirmeyi seviyor. Tribünler, bu nedenle üçte bir kapasiteli bile olsa insanları birbirinden uzak tutmanız çok zor."

Futbol Federasyonunun kendi Pandemi Kurulu olduğunu hatırlatan Kayıpmaz, "Sağlığı ön planda tuttuğumuzda gerçekten bir süre daha futbol müsabakalarının seyircisiz oynanmasına devam edilmesi yerinde gözüküyor. Seyircili müsabakalar için şu an erken" diye konuştu.