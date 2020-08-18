Bilim Kurulu üyesinden korkutan uyarı: Büyük endişe duyuyoruz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Ankara ile ilgili "Doluluk oranımız hafta hafta artıyor. Henüz yerimiz var ama açıkçası bu artış bizi endişelendiriyor" dedi. Azap "İlk dalgada gördüğümüz gibi olgu sayılarının hızlı bir şekilde artmasından büyük endişe duyuyoruz" uyarısında da bulundu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Azap’tan Habertürk TV’deki Gün Başlıyor programında açıklamalarda bulundu.

Vakaların yeniden arttığını belirten Azap Ankara için şunları söyledi:

3 – 4 haftadır oldukça yoğunuz. Olgu sayılarında çok hızlı olmamakla beraber bize başvuran kişi sayısında olsun, testte pozitif vaka yakalamada olsun günbegün artış var…

Yoğun bakım ne durumda?

Şu an için idare edebiliyoruz. Yoğun bakımdaki yataklarımız tamamen dolu değil. Onlarda da doluluk oranımız hafta hafta artıyor. Henüz yerimiz var ama açıkçası bu artış bizi endişelendiriyor.

İlk dalgada gördüğümüz gibi olgu sayılarının hızlı bir şekilde artmasından büyük endişe duyuyoruz açıkçası.

İkinci dalga mı yaşanıyor?

İkinci pik ve ikinci dalga tartışmaları için ise Azap şöyle konuştu:

Dalga meselesini tartışırken elimizde net bilimsel bir kriterimiz yok. Hangi sayının altına düştüğünde dalga bitti hangi sayının üstüne çıkıldığında ikinci dalga başladı bunu söyleyebileceğimiz bir kriterimiz yok aslında.

Genel kabul gören kriter virüs toplumda kontrolsüz bir şekilde yayılıyorsa bunu bir dalga olarak kabul etmelisiniz. Ben birinci dalgayı aslında kontrol altına aldığımızı düşünüyorum.

Olgu sayıları binin altına çok düşmese de virüsün kontrolsüz şekilde yayıldığı dönemi bitirmiştik. Şimdi ama kontrolsüz bir şekilde yayılmaya başladığını görüyoruz.

Fark etmiyor birinci dalganın ikinci piki de diyebilirsiniz 2. dalga da diyebilirsiniz ama ortada bir gerçek var olgu sayıları artıyor.

“Biz de merak ediyoruz”

Hastalar bazında Ankara’nın artışın en yüksek kentlerde biri olduğu hatırlatılarak hangi yaş grubunun hastanelere daha çok başvurduğu sorusuna Azap şöyle yanıt verdi: