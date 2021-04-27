Bilim Kurulu üyesinden 'kapanma' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "tam kapanma" kararlarına ilişkin Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan açıklama geldi.

CNN Türk'e konuk olan İlhan, "Şu an geldiğimiz noktada 37 bini gördük ama ondan önceki haftaya baktığımızda çok olumsuz rakamlar gördük. 60 binleri gördük. Vaka sayısındaki artış hemen o gün ağır hasta ve vefata yansımıyor ama 10-15 gün sonrasına kadar ağır hastaya yansıyor, 30 gün sonrasında ise vefata yansıyor" dedi.

Kısıtlamaların temel amacının vaka sayısını azaltmak olduğunu belirten İlhan, "Vaka sayısı 20 bine düşmüş olsa dahi bir hafta daha ağır hastalar ve vefatlar devam edecek gibi görünüyor" diye konuştu.

İlhan, "Bundan sonraki aşamada bu ivmeyi daha hızlandırmak zorunluluğu doğdu. Arada bir daha yükselebilir. Artış hızı ivmesi azalmış durumda. Bayrama doğru 10 binleri görebileceğimizi düşünüyorum. Bu rakamların 5 binin altını görmesi bekleniyor. Evet 5 binin altını belki bayramdan sonra görebiliriz. Bundan sonra bir şey olmaz dersek yine 40'lı 50'li binli rakamları görebiliriz. Bayramdan sonra tekrar değerlendirme yapılmasıyla sürece tekrar bakmak gerekiyor" ifadesini kullandı.