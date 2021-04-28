Bilim Kurulu üyesinden içki satışı yasağı tepkisi

Tam kapanma kararıyla birlikte Türkiye'de içki satışı da yasaklandı. Yasak hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tekel bayilerinin istisna kapsamında olmadığını belirterek, "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı.

İçki satışı yasağı büyük tartışmalara neden olurken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Habertürk'te katıldığı bir programda içki satışı yasağı hakkında görüşleri sorulan Yavuz, söz konusu uygulamanın büyük bir hata olduğunu vurgularken, "Hiçbir akılcı tarafı olmayan, nasıl bir uygulamadır" diye belirtti.

Serap Şimşek Yavuz, şunları söyledi:

"Tüm eleştirilere yüzde yüz katılıyorum. Hiçbir akılcı tarafı olmayan nasıl bir uygulamadır, ben de anlamış değilim gerçekten. İnsanların evinde alkol alması ne sakıncası var. Salgını önlemek adına yapılıyorsa bunun hiçbir akılcı yanı yok. Kalkıp neye dayanarak böyle bir şey yapabiliyorsunuz, ben gerçekten hayretler içerisindeyim. Çok yersiz. İnanılmaz bir şey, çok büyük hata. Ben olsam böyle bir uygulamadan hemen dönerim. Hiç doğru değil."