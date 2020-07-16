Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ailelere 'okul' önerisi

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'a konuşan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. ⁯Dr. Tevfik Özlü, Covid-19 salgınına ilişkin ailelere tavsiyede bulundu.

Özlü, verileri değerlendirdiği açıklamasında, "Bin rakamı psikolojik sınır, o nedenle sayının düşüyor olması sevindirici ancak öteki taraftan yoğun bakım ile entübe hasta sayımızda artış var. Ölüm oranlarında da azalma yok. Günlük vaka sayısına bakıp da ‘Oh! Bu iş bitti, rahatladık’ dememek lazım çünkü tek parametre bu değil. Salgın henüz hız kesmiş değil. Bir karar gidiyoruz işte. Tedbirlere harfiyen uymak, gevşememek lazım" ifadelerini kullandı.

'İsteyen okula göndermeyi erteleyebilirse...'

Okulların açılmasına ilişkin, anasınıfları ile ilkokullarda denetimin zor olacağını belirten Prof. Dr. Özlü, "Mesafe, maske konusunu çocuklara uygulatmak çok zor olacak. Bu noktada belki bir dönem hibrid eğitim yapılabilir. Kısmen okulda kısmen dışarıda ya da dönüşümlü, bir gün boş bir gün dolu, uzaktan eğitim takviyeli bir sistem uygulanabilir. Ayrıca aileler için gönüllülük esası da bir çözüm olabilir. İsteyen 1 sene çocuğunu okula göndermeyi erteleyebilirse yoğunluğun da önüne geçilebilir" dedi.