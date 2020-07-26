Bilim Kurulu üyesi Taşova daha kesin konuştu

Kurban Bayramı yaklaşırken, Sağlık Bakanlığı kesin açıklamalar yapmaktan, bir süredir daha çok bir sosyal tavsiye olarak uygulamada olan sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi şeylerin ötesine geçen kurallar belirlemekten kaçınıyor.

Sağlık Bakanı'nın kurulun sözcüsü gibi hareket ettiği Bilim Kurulu ise daha çok üyelerinin açıklamalarıyla gündeme geliyor.

'Normalleşme' sonrasında bakanlık salgını kontrol altına almak açısından gerekli önlem ve yasaklamaları uygulamaktan kaçınırken, Bilim Kurulu üyelerinin bireysel açıklamaları da bir bütünlük oluşturmaktan uzak.

Son olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova Kurban Bayramı'yla ilgili uyarılarda bulundu.

Taşova, bayramda bilinen ritüellerden mutlaka kaçınılması gerektiğini söylerken, "özellikle iş ortamı içinde aktif olarak bulunan kişiler büyüklerini bu şekilde tehlikeye atmamaları gerekiyor" diye konuştu.

Yeşim Taşova, bayram ziyaretleri için oldukça kesin ifadelerle işaret ettiği riskleri ve alınması gereken önlemleri şöyle anlattı:

Olur da gidilirse özellikle yaşlı ve risk grubundakiler için 1,5-2 metre mesafede bulunarak, el hijyenine dikkat etmek ve maske kuralına uymak gerekiyor. Toplu halde yenilen yemekler, ziyaretler olmasın. Ziyaret etmeyelim. Telefon var, görüntülü konuşma var, bu seneyi böyle geçirelim. Bunun başka yolu yok. Hele ki toplumda vakalar artarken böyle bir riske kimseyi atmamak gerektiğini düşünüyorum.

Kurban Bayramı, bayram ritüelleri ve tatilcilerle ilgili risklere ilişkin farklı kurul üyelerinden de çeşitli açıklamalar yapıldı. Yaşova'nın açıklaması, "dengeleri" ve genel toplumsal eğilimlerle zıtlaşmamayı gözeten diğer açıklamalara göre daha kesin ifadeler barındırıyor.

Gerçekten de bayram ritüelleriyle ilgili işaret edilen riskler "mümkün olduğunca azaltalım" ya da "ziyaretin kısası makbuldür" gibi ifadelerle ele alınabilecek türden değil. Bu nedenle Yaşova'nın "yapmayın" kipindeki uyarıları daha anlamlı.

Öte yandan, bilim kurulu üyelerinin bireysel açıklamalarla yetindikleri, bakanınsa hem siyasi otoritenin hem de bilim kurulunun sözcüsü gibi konumlandığı bir tablo salgınla mücadele açısından iyimserlik uyandırmıyor.

Kurul var kurul var

Bu arada geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı'nın bültenlerine düşen bir başka "değerlendirme" de Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan geldi.

Covid-19 için oluşturulmuş Bilim Kurulu'ndan farklı bir kurulun üyesi olan İlhan aynı konuda şöyle konuşmuştu:

Bayramda olabildiğince ziyaretten kaçılınmalı, yüz yüze görüşmenin elbette ki yerini tutmasa da online sistemler üzerinden, sanal ortam üzerinden görüşülmesi tercih edilmeli.

Mutlaka ziyarete gidilmesi gerektiğinde ise ev içinde az kişinin olmasına özen gösterilmeli. Mevcut misafir gittikten sonra yeni misafir kabul edilmeli. Misafirliğe gidilmeden önce telefon açılmalı ve ona göre ziyaret planlanmalı. Ziyaretin kısası makbuldür. Ziyaretler kısa olmalı, 10-15 dakika ziyaret edilen evde kalınmalı, mesafe ve diğer kurallara uyulmalı. Kişiler arasında en az 2 metre olacak şekilde oturulmalı.

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Toplum Bilimleri Kurulu ilk toplantısının ardından bakan Koca tarafından şu şekilde tanıtılmıştı:

Pozitif bilimlerin sınırlayıcı yapısının ötesinde, yaratıcı dinamikleri hesaba katan toplum bilimleri mensuplarını salt bir bilim kurulu olarak değil, bir beyin fırtınası grubu olarak da görme eğilimindeyiz.