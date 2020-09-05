Bilim Kurulu Üyesi Prof. Öztürk: Ankara özelinde ayrı bir çalışma başlatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün yaptığı “Ankara vaka sayısında İstanbul’u ikiye katladı. En önemli nedeni düğün, nişan ve sünnet törenleri” açıklamasının ardından kentte özel bir çalışma yapılacağı duyuruldu.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, son dönemde artan vaka sayılarıyla gündeme gelen başkentin durumuyla ilgili konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, şöyle konuştu: “Kontrolsüz kalabalıklar maalesef bugün Ankara’nın da vaka sayısını ciddi şekilde arttırdı. Ankara başka illerle de trafiği olan bir il. Vaka sayısını neyin tam olarak arttırdığı konusunda bir çalışma yapılıyor. Yakında ayrıntılı açıklama yapılacak. Ancak şunu belirtmek gerekir ki il düzeyindeki tedbirler yetersiz olursa, zorunlu olarak genel tedbire de başvurulacak. Tabii bu hükümetin bir kararı olacaktır.”

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın da vaka artış nedenlerini şu sözlerle değerlendirdi: “Ankara çok farklı illerden insanları bir arada barındırıyor. Bu kişiler örneğin Çankırı, Çorum gibi memleketlerindeki düğünlere katılıp dönüyorlar. Ankara’da çalışanların neredeyse yüzde 90’ı kamuda. Tedbirsiz davranılıyorsa hastalığın çok insana bulaşmasına neden olmuş olabilirler.”