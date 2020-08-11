Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yamanel: Böyle devam ederse tablo karanlık

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, “Böyle devam ederse tablo karanlık. Salgın ile mücadelenin aşı bulunana kadar ki tek çaresi kontrollü bir sosyal hayat devam ettirmek. Virüsün şu an için tek aşısı bu" dedi.

Yamanel, "Nedir bu kontrollü sosyal hayat? Bir kere düğün, dernek, toplantılara gitmemekte fayda var. Gidiyorsanız da maske ve mesafe kuralına uyacaksınız. Sağlık sistemimiz evet çok güçlü. Ama sonsuz da değil! Kuralları bilip de uygulamıyorsanız ne yazık ki ateş ile oynuyorsunuz” diye konuştu.

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Yamanel, "İnsanlar ‘İhtiyacım var, çalışmak zorundayım’ diyor, ki hepimiz öyleyiz. Bazıları sosyalleşmek istiyor. Bunların hepsi tamam, hepsini anlıyorum. Ama ‘Hem rahat rahat takılayım hem de hastalık kapmayayım.’ Öyle bir dünya yok! Çalışma hayatı ve sosyalleşmenin devamını istiyorsak rehavete kapılmayacağız. Tedbirleri bir süre daha elden bırakmayacağız" değerlendirmesinde bulundu.