Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Hastalık belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'i virüsü taşıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hastalık belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'inin virüsü taşıdığını ve bulaştırdığını belirterek, yurttaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Özlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Karşımızdaki insanı, tek bir kişi gibi görmeyelim. Biz onunla karşılaştığımızda, onun temas ettiği eşi, dostu, ailesi, yakınları, konu komşusu, işyeri arkadaşları, çarşı-pazarda veya toplu taşımada karşılaştığı yabancı kişilerle de karşılaşmış oluyoruz aslında. O kişi, son on gün içinde temas ettiği herhangi birinden virüsü kapmış olabilir. O, çevresindeki kişilerin herhangi birisinden virüsü aldığında, biz de o virüsü almış oluyoruz. Son on günde tanıdık tanımadık kaç insanla, karşılaştığımızı düşünürsek, olayın vehametini anlarız.

Bir kişiyle temas ettiğimizde, onun son on günde temas ettiği binlerce kişiyle de temas etmiş oluyoruz. Sahil ve plajlarda, kalabalık sokaklarda, park ve bahçelerde, hayvan pazarlarında, toplu taşımada, kurban kesim yerlerinde, Cuma ve bayram namazlarında, tatil beldelerinde, turistlik tesislerde, bayram ziyaretlerinde bunu unutmayalım. Karşımızda bir değil, binlerce kişi var.

Çaresiz değiliz, umutsuzluğa kapılmayalım, tedbirli olmak yeterli. Maske, mesafe ve hijyene tam uyarsak, bulaşma %100'e yakın önleniyor."