Bilim Kurulu üyesi: Okulların açılmasında bayram süreci belirleyici olacak

Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, okulların açılıp açılmaması konusunda bayramı da kapsayan 15 günlük sürecin belirleyici olacağını söyledi.

Tezer, ''Eğer bayramda şiddetle söylediğimiz sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına uymazsak, evlere gidip bayramlaşırsak, sürekli kurban kesimlerinde temasımızı artırırsak, uygun şartlarda kurbanlarımızı kesmezsek ardındaki süreçte vaka sayılarında artış olursa, tekrar ciddi bir şekilde sonuçlarını değerlendirmek gerekecek. ‘Okullar açılacak mı’, bence bayram süreci bunun için belirleyici olacak'' ifadelerini kullandı.

'Okulların açılmasında bir sakınca görünmüyor'

Ayrıca Tezer, belli şartlara bağlı olarak okulların açılmasında bir sakınca olmadığını ifade ederek ''Önümüzdeki durumu görmemiz ve okulların açılıp açılmayacağı konusunda bir görüş ortaya sunabilmemiz için ‘Vaka sayıları azalacak mı?' bunu yakından takip etmemiz gerekiyor. Mevcut durumda vakalar azaldığı sürece bazı düzenlemeler yapmak şartıyla açılmasıyla ilgili sakınca görünmüyor. Ancak önümüzdeki 15 gün vaka sayılarını görmek ve değerlendirmek açısından oldukça önemli. Bayram süreci oldukça belirleyici olacak'' sözlerini sarf etti.