Bilim Kurulu üyesi: Ben hep evde oturuyorum, herkes kendi OHAL'ini ilan etsin

Salgının giderek yaygınlaşmasına seyirci kalan Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı'nın salgının başlarında dile getirdiği tepki çeken sözleri "önlem" olarak yeniden gündeme getirdi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, herkesin kendi OHAL'ini ilan etmesi gerektiğini söyledi.

Duvar'dan Müzeyyen Yüce'ye konuşan İlhan, alınan son kararlara ilişkin "Bilim Kurulu, testlerin yapılmasından tedavi süreçlerine ve toplumdaki kısıtlamalara kadar her konuda görüşlerini bildiriyor. Çok farklı pencereden öneriler söz konusu olabiliyor ve bu önlemler bakanlık ile paylaşılıyor. Konunun Cumhurbaşkanlığı'na iletilmesinden sonraki süreç bizim danışmanlık ve bilimsel görüşümüzün ötesinde. Dolayısıyla alınan tedbirler 20 yaş altı ve 65 yaş üstü riskli kişiler ile bulaşın en fazla olduğu riskli yerlere yönelik. Bunlarla ilgili ciddi kısıtlamalar şu an için söz konusu" dedi.

Milyonlarca emekçinin çalıştığını, üstelik de neredeyse hiçbir önlem alınmaksızın işe gidip geldiğini unutan İlhan, "ben hep evde oturuyorum" diyerek sokağa çıkmama çağrısı yaptı, şöyle konuştu:

Eğer bu tedbirlerle yeni hasta sayısı ve ölüm oranları düşürülemezse elbette daha fazlası gelecektir. Herkes kısıtlama bekliyor evet ama insanlar kendisini risk grubunda düşünerek kendi olağanüstü hallerini ilan edebilir. Ben hep evde oturuyorum, dışarıya çıkmıyorum. Hafta sonu bir kısıtlama olmaksızın dışarı çıkılmasın mesela. Hepimiz başından bu yana bu yaklaşımı benimseseydik süreçle mücadele daha başarılı olabilirdik. İnsanların işe gitmek için evden çıkması ile gezmek için evden çıkması aynı şey değil. Sosyal alanda kısıtlama olması çok doğru bir yaklaşım ama işine gitmek için evden çıkan birine 'kısıtlama olsun, evde otursun' dediğimiz zaman toplumun bu kesimini hiç düşünmüyoruz demektir. O yüzden belli bir dengeyle gitmek gerekiyor ki şu an ki denge de bu yönde kurgulanmış durumda.”