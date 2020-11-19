Bilim Kurulu üyesi: Ben hep evde oturuyorum, herkes kendi OHAL'ini ilan etsin

Salgının giderek yaygınlaşmasına seyirci kalan Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı'nın salgının başlarında dile getirdiği tepki çeken sözleri "önlem" olarak yeniden gündeme getirdi.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, herkesin kendi OHAL'ini ilan etmesi gerektiğini söyledi.
Duvar'dan Müzeyyen Yüce'ye konuşan İlhan, alınan son kararlara ilişkin "Bilim Kurulu, testlerin yapılmasından tedavi süreçlerine ve toplumdaki kısıtlamalara kadar her konuda görüşlerini bildiriyor. Çok farklı pencereden öneriler söz konusu olabiliyor ve bu önlemler bakanlık ile paylaşılıyor. Konunun Cumhurbaşkanlığı'na iletilmesinden sonraki süreç bizim danışmanlık ve bilimsel görüşümüzün ötesinde. Dolayısıyla alınan tedbirler 20 yaş altı ve 65 yaş üstü riskli kişiler ile bulaşın en fazla olduğu riskli yerlere yönelik. Bunlarla ilgili ciddi kısıtlamalar şu an için söz konusu" dedi.
Milyonlarca emekçinin çalıştığını, üstelik de neredeyse hiçbir önlem alınmaksızın işe gidip geldiğini unutan İlhan, "ben hep evde oturuyorum" diyerek sokağa çıkmama çağrısı yaptı, şöyle konuştu: