Bilim Kurulu üyesi aşılamanın hangi gruplarla başlayacağını açıkladı

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüse karşı aşılama çalışmalarına ilişkin konuştu.

İlhan, salgının çok dinamik bir süreç olduğunu, kimleri tuttuğunun ve neyi etkilediğinin değiştiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Bu açıdan baktığımızda şu an toplumun tamamına salgın yayılmış olsa da şunu görüyoruz ki; salgında 6 aylık süreç tamamlandıktan sonra bir değerlendirme yapılıyor. 9 ayı tamamladık yine aynı değerlendirme yapıldı. 1 haftadır da Bilim Kurulu aşılama üzerinde çalışıyor. En son yapılan değerlendirmede özellikle vefatların çok olduğu, hastalıktan en çok etkilenen grupların ilk başta aşılanmasının uygun olacağı konusunda görüş birliği söz konusu oldu. Bu nedenle bu grup öncelikle aşılama yoluna gidilecek" dedi.

"Daha öncesinde ön planlama yapıldı; ancak şu an hastalık daha iyi tanınıyor. Hastalıktan kimlerin daha çok etkilendiğini, kimlerin daha çok hayatını kaybettiğini biliyoruz" diyen İlhan, "Öncelikle salgından en çok etkilenen kişilerin aşılanması stratejisinin doğru olacağına karar verildi. Böyle bir uygulama yapılacak. Dünyada da zaten böyle bir yaklaşım var. Az bir ülke öncelikle daha sağlıklı, dışarıda olanlara aşılama yaparken, ülkelerin pek çoğu özellikle Avrupa ülkeleri daha çok hastalıktan etkilenecek kişilere aşı yapıyor. Türkiye'de de böyle bir strateji benimsendi" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. İlhan, şöyle devam etti: "Türkiye'de planlama yapılırken ilk grupta sağlık çalışanları, 65 yaş üzeri kişiler; önce kronik hastalığı olanlar, sonra diğer 65 yaş üzeri kişiler ve kalabalık içerisinde bulunan huzurevi, bakım evi gibi yerlerdeki kişiler ile engelli bireylerin aşılanması söz konusu olacak. Sonra toplumda hizmet önceliği olan kişiler; polisler, askerler, öğretmenler, adliye çalışanları, cezaevlerinde çalışanlar söz konusu olabilir. Hizmetin sürdürülmesi yönünden öncelikli olan gruplar, yani belediye çalışanları, doğalgaz, elektrik, telefon, internet hizmetleri gibi gruplar söz konusu olacak. Daha sonra peyderpey diğer gruplara doğru gidecek. En son aşamada tüm bireylerin aşılanması söz konusu olacak."