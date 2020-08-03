Bilim Kurulu üyelerinden bayramda ortaya çıkan görüntülere tepki: Hiçbir salgın tek bir pik ile bitmez

Artan koronavirüs vaka sayıları için Bilim Kurulu üyeleri uyarılarını sürdürüyor.
Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, kurul üyeleri şu uyarılarda bulundu:
Prof. Dr. Tevfik Özlü:
- Uyarıları sürekli yapıyoruz ancak halkta bir bıkkınlık oluştu. Sanki artık çok ciddiye alınmıyor. Özellikle tatil yerlerinden gelen görüntüler çok üzücü ve ürkütücü. Bayram nedeniyle de aile içi, akrabalar arası tedbirler bırakıldı, herkes el ele, sarmaş dolaş. Ama olan oldu, tatil dönemi yaşandı. Artık tedbirleri daha ciddiye almalıyız. Şu anda asemptomatik taşıyıcı sayısı 230 bin civarında. Bu taşıyıcılar normal zamanda üç kişiye hastalık bulaştırıyorsa, bayram döneminde 30 kişiye bulaştırmış olabilir.
Doç. Dr. Sema Kultufan Turan:
- Vaka sayıları tüm dünyada sıfırlanmadan tehlike geçmiş sayılmaz. Yaz döneminin getirdiği rehavetten bir an önce kurtulmalıyız. Duyarlılık yeniden artmalı. Maske, mesafe ve hijyenin hayat kurtardığı unutulmamalı. Önümüzdeki aylar virüs tehlikesini artıracaktır. Okullar da açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile toplantıları yapıyoruz. Çocuklar için en iyi olan için ortak karar alınacak. Hiçbir salgın tek bir pik ile bitmez, ikinci dalga mutlaka gelecektir.
Prof. Dr. Yeşim Taşova:
- Sosyal mesafeye çok da önem veremiyoruz. Normalleşme ya da hafif gevşeme kısmı derken tam anlamıyla normalleştik. Dolayısıyla sosyal mesafenin birçok alanda ihmal edildiğini görüyoruz. Bunun akabinde ister istemez rakamlarımızda artışlar görülüyor. Kurallara uyulmazsa, sonbaharda ikinci dalga gelebilir.
AA'ya konuşan Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan:
- En büyük sıkıntı, maalesef meydanlar ve özellikle plajlarda ve buraya gitmek için kullanılan toplu taşım araçlarında oldu. Plajlarda şezlonglar arası 1,5-2 metre kuralının ihlal edildiğini, birçok kişinin maske takmadığını ve çok yakın oturduğunu, vapur, tramvay gibi toplu taşım araçlarında kuralları ihlal eden çok sayıda vatandaşımızın olduğunu gördük. Keza yine, kalabalık bayram ziyaretleri görüntüleri ile karşılaşıldı. Bunlar, önümüzdeki günlerde yeni vaka olarak karşımıza çıkacaktır. Bugünlerdeki ihlallere ilişkin vaka artışları yaklaşık 10-15 gün sonra tabloya yansıyacaktır. Özellikle dört gündür vakalar yukarı doğru seyrediyor. Her 20 Covid-19 hastasından biri, ağır hasta. Tekrar 1500'leri görmemek, tedbirlere uyuma bağlı. Tedbiri asla bırakmamalıyız. Tedbirlere, Kurban Bayramı süresince istenilen düzeyde uyum gösterilmedi, bunun 10-15 gün sonraki tabloya, artış olarak yansıyacaktır.