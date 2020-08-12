Bilim Kurulu toplanıyor: Okulların açılması ve vaka artışı gündemde

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu da bugün saat 17.00’de artan vaka sayılarını değerlendirmek için toplanacak.

Vaka sayılarını değerlendirecek olan Bilim Kurulu’nun, “Okullar 31 Ağustos’ta açılacak mı, salgına karşı hangi tedbirler alınacak?” sorularının cevabını da tartışması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, dün değerlendirme sürecinin nihai aşamaya geldiğini duyurmuş, "Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasına yer verilmişti.