Bilim Kurulu toplanıyor, Bakan Koca açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacak.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de toplanacak.

Bilim Kurulu toplantısından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.