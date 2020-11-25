Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de toplanacak.
Bilim Kurulu toplantısından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bilim Kurulu toplanıyor, Bakan Koca açıklama yapacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacak.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de toplanacak.
Bilim Kurulu toplantısından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.