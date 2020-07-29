Bilim Kurulu, kurban bayramı öncesinde bugün saat 14.00'de toplanıyor. Toplantıda kurban bayramda alınacak tedbirlere gündem edilecek.
Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.
Bilim Kurulu, kurban bayramı öncesinde toplanıyor
Bilim Kurulu, kurban bayramı öncesinde bugün saat 14.00'de toplanıyor. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.
Haber Merkezi
Bilim Kurulu, kurban bayramı öncesinde bugün saat 14.00'de toplanıyor. Toplantıda kurban bayramda alınacak tedbirlere gündem edilecek.
Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.
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