Bilim Kurulu İstanbul’da toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün ilk kez İstanbul'da gerçekleştirilecek. Toplantıda vaka sayılarındaki artışa karşı yeni tedbirler ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vaka sayısının Türkiye genelindeki vaka sayısının yüzde 40'ına ulaştığını söylemişti.
İstanbul Valiliği’nde belediye başkanlarının da katıldığı toplantı sonrası açıklama yapan Koca, toplantıda toplu taşımada ek seferler getirilmesinin ve mesai saatlerinde düzenlenme yapılmasının gündeme geldiğini söylemişti.