Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 16:00’da video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacağı duyuruldu.
Bilim Kurulu bugün toplanıyor: Yazılı açıklama yapılacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı başkanlığında toplanacak.
Haber Merkezi
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 16:00’da video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacağı duyuruldu.