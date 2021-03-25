Bilim Kurulu bugün toplanıyor: Yazılı açıklama yapılacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı başkanlığında toplanacak.

Haber Merkezi

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 16:00’da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacağı duyuruldu.

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