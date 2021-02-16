Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Bakanlık'tan dün yapılan açıklamaya göre son 24 saatte ülkede 91 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 7 bin 945 yeni vaka saptandı.

Tabloya göre Türkiye'de koronavirüsten toplam ölüm sayısı 27 bin 562'ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 594 bin 128'e yükseldi. Ağır hasta sayısı ise 1232 olarak açıklandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rize programı nedeniyle dün yapılamayan bakanlar toplantısının Çarşamba günü yapılması planlanıyor. Toplantının öncelikli gündem maddesi salgının seyri ve olası esneme adımları olacağı tahmin ediliyor.