Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşecek.
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde yapılacak toplantının ardından saat 19:00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulunacak.
Bilim Kurulu bu akşam toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha salgında gelinen son durumu değerlendirecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrası saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşecek.
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde yapılacak toplantının ardından saat 19:00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulunacak.