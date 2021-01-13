Bilim Kurulu aşılamayı görüşmek üzere saat 18.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
Topantının ardından Bakan Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.
Haber Merkezi
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Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanıyor
Bilim Kurulu aşılamayı görüşmek üzere saat 18.00'de Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplanacak.
Haber Merkezi
Bilim Kurulu aşılamayı görüşmek üzere saat 18.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
Topantının ardından Bakan Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.