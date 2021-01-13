Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanıyor

Bilim Kurulu aşılamayı görüşmek üzere saat 18.00'de Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplanacak.

Haber Merkezi

Bilim Kurulu aşılamayı görüşmek üzere saat 18.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

Topantının ardından Bakan Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

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Koronavirüs aşısı için randevu verilmeye başlandı