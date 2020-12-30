Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında aşı gündemiyle toplanacak.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aşı gündemiyle yapacağı toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Haber Merkezi
Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında aşı gündemiyle toplanacak.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.