Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aşı gündemiyle yapacağı toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Haber Merkezi

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında aşı gündemiyle toplanacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

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