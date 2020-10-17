Bilim Güzeli: Orionid meteor

Bu yılın gökyüzü olaylarından biri 2 Ekim – 7 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşen, 21 Ekim tarihinde ise en yüksek görünürlük düzeyine ulaşan Orionid meteor yağmuru. Bu tarihte Ay’sız bir gökyüzü olacağı için ışık kirliliğinin minimum olduğu net bir görüşe olanak sağlanacak. Orionid meteor yağmuru, 1P/Halley kuyruklu yıldızı tarafından oluşur. Halley kuyruklı yıldızı ise adını bu yıldıza dair önemli hesaplamalar yapmış olan İngiliz gökbilimci Edmond Halley’den alır. Kuyruklu yıldız Güneş Sistemi’nden geçtiği zaman buzun bir kısmında Güneş nedeniyle süblimleşme, yani katı halde sıvı hale geçmeden direkt olarak gaz hale geçmesi olayı meydana gelir. Dünya da bu kuyruklu yıldız tarafından bırakılan Orionid meteor bulutu, kalıntı sahasına girdiği için her yılın bu ayları Dünya’dan izlenebilir. Eğer 21 Ekim’de bulutsuz bir gökyüzü imkanı yakalanırsa yağmur saat 22:50’den itibaren Kuzey-Doğu ve Doğu yönleri arasındaki ufuk çizgisinde izlenebilecek.

Fotoğraf: OC Astronomy