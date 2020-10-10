Bilim Güzeli: Chicxulub Krateri

Fotoğraf: Detlev van Ravenswaay/Science Source

Dünya üzerindeki kitlesel yok oluşların en popüleri, günümüzden 65 milyon yıl önce meydana gelmiş olan ve Kretase döneminin sona ermesiyle sonuçlanan yok oluştur. Fotoğrafta bu yok oluşu tetikleyen, 10km çapındaki bir meteorun Dünya’ya çarpmasıyla oluşan 180 km çapındaki Chicxulub Krateri görülüyor. 1970’lerin sonlarında petrol arayan jeologlar tarafından keşfedilen krater, Meksika’nın Yucatan yarımadasının altında gömülü bulunuyor. Keşfedildiği ilk zamanlardan itibaren sıklıkla araştırma konusu olan bu krater ile ilgili jeofizik, paleontoloji, jeokimya gibi çeşitli bilimsel alanların katılımıyla 20 yıl boyunca veriler toplanmış. Mart 2010’da da uluslararası uzmanların detaylı analizinden sonra Chicxulub’a çarpan göktaşının, uçmayan dinozorlar da dahil olmak üzere o dönem dünya üzerindeki canlı türlerinin yaklaşık %70’inin kitlesel yok oluşuna giden yolu açtığı sonucuna varılmış. Kraterin büyük kısmı gömülü olsa da karada kalan kısmının kenarlarında oluşmuş obruklar bir kavis meydana getirmiş ve bu da kraterin belirgin bir görüntü kazanmasını sağlamış.