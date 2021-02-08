Bilgi Üniversitesi'nde Boğaziçi'ne destek eylemi

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan kayyum rektör Melih Bulu’ya karşı düzenlenen eylemlere bugün İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden ve akademisyenlerinden de destek geldi.

Öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki öğrencilerin taleplerinin yerine getirilmesini ve gözaltına alınan İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri Özge Elvan ve Koral Hacıbeyoğlu’nun serbest bırakılmasını talep etti.

Boğaziçi’ndeki hukuksuzluğun derinleşmesi ile özgür, demokratik, bilimden yana üniversite yapısının ortadan kaldırılmaya çalışılmasının yalnızca Boğaziçi’nin değil bütün üniversitelerin, öğrencilerin ve akademinin sorunu haline geldiği vurgulanan açıklamada "Bizlere reva görülene biat etmeyeceğiz ve her koşulda öğrenci dayanışmasını yaşatacağız" denildi.

'Kayyum rektörler istifa etsin'

"Boğaziçi'nin taleplerini sahipleniyor ve tekrar ediyoruz" diyen öğrenciler şu talepleri sıraladı:

"1. Özgür, demokratik ve bilimden yana üniversiteler için Melih Bulu ve atanan diğer kayyum rektörlerin bir an önce istifa etmesini,

2. Üniversitelerdeki rektör seçimlerinin üniversite bileşenleri tarafından gerçekleştirilmesini,

3. Hukuksuz şekilde gözaltına alınan ve tutuklanan tüm arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını,

4. Öğrencilerin ve başta LGBTİ+ olmak üzere farklı grupların medya ve siyasilerin söylemleri ile hedef gösterilmesinin ve nefret söylemlerinin son bulmasını,

5. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki polis ablukasının sona ermesini talep ediyoruz."

Türkiye Komünist Gençliği'nden (TKG) eyleme katılan bir öğrenci soL'a yaptığı açıklamada "Bugün üniversitemizde Boğaziçi’ndeki arkadaşlarımıza destek olmak adına bir eylem gerçekleştirdik. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki arkadaşlarımızın haklı taleplerini bir kez daha dile getirdik. Eylemimizin ardından dayanışmayı arttırmak adına okulumuzun bahçesinde öğrenciler, mezunlar ve akademisyenler ile birlikte bir forum düzenledik. Bu haksız dayatmalara karşı aydınlanmayı, ilericiliği savunacağız! Üniversiteler öğrencilerindir!" dedi.