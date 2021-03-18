Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden Boğaziçi'ne destek şarkısı: 'Korku duvarından aştım'

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan kayyum rektör Melih Bulu’ya karşı düzenlenen eylemler sırasında gözaltına alınanlar için Bilgi Üniversitesi öğrencileri ‘Korku Duvarından Aştım’ adlı bir klip çektiler.

Haber Merkezi

Boğaziçi eylemleri esnasında kendi okullarında da bir destek eylemi gerçekleştiren Bilgili Susmuyor Platformu ve Bilgi Üniversitesi öğrencileri, tutuklu bulunan arkadaşlarıyla dayanışma göstermek için bir video klip çektiler.

‘Korku Duvarından Aştım’ adlı kliple ilgili Bilgili Susmuyor Platformundan yapılan açıklamada, ‘Bilgi Üniversitesi öğrencileri olarak, Boğaziçi direnişi sırasında yaratılmaya çalışılan korku duvarını kolektif bir mücadele ruhu göstererek aşmamıza omuz veren herkese direniş ruhuna destek olmak için kolektif bir çalışma yaptık.’ denildi.

 