Bilgi Üniversitesi öğrencileri haklarına sahip çıkıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri 29.12.2020 tarihinde rektörlük tarafından alınan antidemokratik kararlar karşısında bir basın açıklaması gerçekleştirdi ve açıklamada şöyle söyledi: “Biz Bilgi Üniversitesi’nin onurlu, vicdanlı, ilerici ve bilimsel eğitimden yana olan öğrencileri olarak, alınan bu hukuksuz kararın ivedilikle geri çekilmesini talep ediyoruz.”

İstanbul Bilgi Üniversitesi güz dönemi final sınavları için kamera ve mikrofon açma zorunluluğu getirdi. Buna karşılık olarak, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri tarafından oluşturulmuş Bilgili Susmuyor Platformu bugün İstanbul Bilgi Üniversitesi rektörlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi ve açıklamada okulun almış olduğu kararın geri çekilmesini talep etti. Aynı zamanda Bilgili Susmuyor Platformu olarak okulda yapılan bütün haksızlıklara karşı duracaklarını eklediler.

Basın açıklamasının tamamı şöyle:

“Bilgi Üniversitesi Bilgili Susmuyor Platformu olarak, 2020-2021 akademik yılı güz dönemi final sınavları için kameranın ve mikrofonun açılmasını hukuksuz bir şekilde dayatan okulumuzun yönetimi sebebiyle buradayız. Alınan bu karar, güncel ekonomik koşullar sebebiyle günden güne yoksullaşan, sadece en basit ihtiyaçlarını karşılayarak hayatta kalabilmek için emeğini satmak zorunda kalan biz öğrencilerin, en temel haklarından olan eşit eğitim alma hakkının önüne geçmektedir. *Aynı zamanda bu karar, kişisel verilerin korunması kanuna aykırıdır. Okul yönetiminin bize bahane olarak gösterdiği ve zorunlu olarak imzalatılan belgede ise kamera açma zorunluluğu veya bunun kayıt altına alınmasına izin verilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.* Alınan bu kararın sorumluluğu, biz öğrencilerin sırtına yüklenmeye çalışılıyor. Kopya güvenliği adı altında, hukuksuz bir uygulama hayata geçirilmeye çalışılıyor. Hâlbuki bu güvenlik, üniversiteyi sadece sınav geçmeye indirgemeyen, üniversitenin verdiği eğitimi sınav sonucu üzerinden yargılamayan, bilimin yapıldığı, kültür sanat faaliyetleriyle öğrencinin zenginleştirildiği bir üniversite kurarak sağlanabilir. Ama nedense okul taksiti belli, ne kadar yüksek geliri olduğu belli olan bir okulun aklına bu adımlar hiç gelmiyor.



Biz Bilgi Üniversitesi’nin onurlu, vicdanlı, ilerici ve bilimsel eğitimden yana olan öğrencileri olarak, alınan bu hukuksuz kararın ivedilikle geri çekilmesini talep ediyoruz. Üniversitelerin gerçek sahiplerinin öğrenciler olduğu gerçeğine karşı atılan her adımın karşısında, biz öğrenciler demokratik ve bilimsel eğitim veren üniversiteleri savunmaya devam edeceğiz.



Aynı okul yönetimi pandemi boyunca hak gasplarına uğrayan ve zor koşullar altında çalışmak zorunda olan emekçilerin ve akademisyenlerin de yaşadıklarının sorumlusudur. Bu süreçte haklarını arayan emekçilerin de yanlarında olduğumuzu bilmenizi isteriz.



Bilgili Susmuyor platformu olarak, her daim vicdanın sesi olmaya ve her türlü haksızlığın karşısında olmaya devam edeceğimizi de buradan ilan ediyoruz.”