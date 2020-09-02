Bilecik’te bulunan 8 bin 500 yıllık insan iskeletinin DNA’sı incelenecek

Bilecik'te bulunan Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nün bilimsel katkısı ile haziran ayı başından bu yana devam eden çalışmalar, kentte 9 bin yıl önce yerleşimin olduğunu kanıtladı.

DHA'da yer alan habere göre, Behçelievler Mahallesi’ndeki yapılan kazıların bu sezon tamamlandığı açıklayan Şeyh Edebali Üniversitesi, alanda bulunan ve 14-18 yaşları arasında ergen erkek bireye ait olduğu tahmin edilen iskelete DNA çalışması yapılacağını duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, “Arkeolojik kazılar hem Bilecik’in bilinen tarihini 4 bin yıl geriye çekti hem de yerleşme Batı Anadolu’da bilinen en eski yerleşim yerlerinden biri konumuna geldi. Çapları 3 ila 4 metre arasında değişen yuvarlak şekilli barınaklar ile avlu alanlarında işlik yerlerinin tespit edildiği kazılarda taş, kemik ve pişmiş topraktan üretilen çeşitli aletler de ele geçirildi. 2020 çalışmalarının en önemli bulgusu olarak karşımıza çıkan bir insan iskeleti ise bilinen ilk Bilecikli olmasının yanında Batı Anadolu’da yerleşik hayata ait ortaya çıkarılmış en eski ergen insana ait olması açısından önemli. Barınakların arasında bir avlu tabanına açılmış çukura gömülmüş iskelet, güneybatı kuzey doğu doğrultusunda cenin pozisyonu yatmaktadır. Gömünün, muhtemelen 14-18 yaşları arasında ergen erkek bir bireye ait olduğu tahmin edilmektedir. İskeletin ilk incelemesi üniversitemiz Arkeoloji Bölümü Prof. Dr. Turan Efe laboratuvarında gerçekleştirilip, TÜBİTAK tarafından yaş tayini analizleri gerçekleştirilecektir. Detaylı inceleme ise Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Antropoloji Laboratuvarında, Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal tarafından gerçekleştirilecektir. Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ortaklığında yürütülen bir Avrupa Araştırma Konseyi projesi kapsamında DNA incelemesi de yapılacak iskelet üzerinden çıkacak sonuçların, Neolitik Dönem’de bilginin batıya doğru aktarımı konusunda yeni ve önemli bilgiler vermesi beklenmektedir” denildi.

2021 yılında planlanan kazı çalışmalarının ardından, alanın açık hava müzesine dönüştürülerek bölge turizmine önemli katkı sunmasının amaçlandığı belirtildi.