Bilecik'te belediye çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

Bilecik'in İstasyon Mahallesi'nde rampaları mevkisinde sabah saatlerinde kaza meydana geldi.
Bilecik Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun sürücüsü Metin Tetik, direksiyon kontrolünü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaybetti. Yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrilen kamyon, yan yattı.
Kazada sürücü Metin Tetik'in yanı sıra yanındaki temizlik işçileri Erkan Subay ve Adnan Coşkun araç içinde sıkışarak yaralandı.
Kaza bölgesine yakın olan AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan 3 yaralı, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat kapalı olan Bilecik-Bozüyük karayolu yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından tek şeritten ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.