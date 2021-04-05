Bildiriye imza atan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi

Sabah gazetesi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin ortak bir bildiri yayımlayan 104 emekli amiralin lojman ve koruma haklarının iptal edildiğini duyurdu.

İktidarın sert tepki gösterdiği bildiri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmada emekli amirallerden 10'u gözaltına alınmış, 4'üne de 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri için tebligat yapılmıştı.