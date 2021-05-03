Bilançolar açıklanıyor: Bankalar da kârlar da sömürü de tam gaz!

Nisan sonu itibariyle borsada işlem gören bankaların 1. Çeyrek mali tabloları yayınlanmaya başlandı. Bu hafta ilk açıklanan 3 büyük bankanın gelir tablolarına bakıldığında kârlarının artmaya devam ettiği görülüyor.

Yükselen faizler nedeni ile ödedikleri mevduat faizi ile kazandıkları kredi faizi arasındaki marj daralmış olsa da, artan mevduat ve kredi hacimlerinin yanında komisyon kazançları, ticari ve diğer alım satım kazançları kalemleri ile bu açığın fazlası ile kapatılmış olduğu görülüyor.

Tabii şu anda kapanmış olan bu makas krediler yeniden yüksek faizle fiyatlandıkça tekrar bankalar lehine açılacak. Üzerine faiz indirimi süreci gelirse düşen mevduat faizleriyle kârlar katlanacak.

Mayıs ayında yüzde 18’lere yükselmesi beklenen enflasyon da emekçi halkı ezerken bankaların kâr patlamasına destek olacak. Çünkü enflasyona endeksli Devlet iç Borçlanma Senetlerinin getirileri artacak. Bu getiri emekçilerin ödediği vergilerin kamunun borçları karşılığı büyük sermayeye transferidir.

Banka emekçileri daha çok sömürüldü

Pandemi döneminin ağır şartlarına rağmen, yakınlarını kaybetmiş ya da kendisi ağır hastalıktan yeni kalkmış demeden çalışanlarını sahaya süren bankalar, hedef baskısı ve mobbingde bu dönemde de hız kesmediler. Böylece hacimlerini ve kârlılıklarını emekçilerin ruhsal ve bedensel sağlığı pahasına korumuş oldular. Kredilerde büyüme Akbank’ta yüzde 28, Garanti’de yüzde 25, Yapı Kredi’de yüzde 24 oldu. Mevduatlar ise sırasıyla yüzde 14, 23 ve 15 büyüdü.

Bankalar sadece gelir elde etmede değil giderlerini de kontrol altına almakta oldukça mahirler. Faaliyet giderleri içerisinde ana kalem olan personel gideri Akbank’ta geçen yılın aynı döneminde 760 milyon TL iken bu çeyrekte 750 milyon TL’ye geriledi. Garanti’de personel gideri sadece %14 artarken Yapı Kredi de artış %6’da kaldı.

Emekçiler için bu zor dönemde kimi bankada istifa için ikna odaları oluşturulurken, kimi banka çalışanını cami avlusuna emekli maaşı devri almaya gönderdi. Bankalar geçtiğimiz yıl pandeminin başında çalışanlara göstermelik ve tek seferlik ödemeler ile PR’larını parlatırken zaman içerisinde banka emekçisi için çalışma şartları dayanılmaz boyutlara ulaştı.

Bankalar için bu dönemde çalışanlara uygulanan kesintisiz hedef baskıları ile kriz, salgın demeden karlarını olağanüstü artırma imkânı doğdu. Akbank 1. çeyrekte, geçen yılın aynı döneminin yüzde 55 üzerinde, 2 milyar 27 milyon TL net kâr elde etti. Garanti 2 milyar 529 milyon TL ile yüzde 55 kâr artışı elde etti. Yapı Kredi’nin net karı 1 milyar 453 milyon TL oldu ve geçen yıla göre karını yüzde 29 artırdı.

Banka Emekçileri Dayanışma Ağı tüm banka emekçilerini bu sömürü düzenine karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyor:

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