Bilal'in vakfından Boğaziçi açıklaması: Biz çekildik

Saray'dan 'tercihen muhalif' öğrencilerle görüşme talebi geldiği ve bunun üzerine öğrencilerden başvurularda bulunulmasının istendiğine ilişkin mesajların kamuoyunca duyulması ve tepki toplaması üzerine TÜRGEV'den kişilerin buluşmayı organize etmekten vaz geçtiği aktarıldı.

Görüşmeye gidecek olan insanların öğrenciler tarafından belirlenmesi yerine görüşmeyi kurgulayanlar tarafından seçilecek olması büyük tepki toplarken, kurgulayıcılar görüşmenin iptal edildiği bilgisini paylaştı.

Konuya ilişkin TÜRGEV'den kurgulayıcıların buluşmanın "Yalnızca öğrencilerin sorunlarının dinleneceği 'sıradan' bir buluşma" olmasının planlandığı ancak sonradan iptal etmeye karar verdikleri ve kimsenin Saray'a gitmeyeceği söylendi.