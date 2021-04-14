Bilal'in vakfına MHP’li belediyeden sıfır kirayla 5 yıllığına kafe

Şehzadeler ilçesinde, mülkü Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Fatih Parkı’ndaki bir kafenin ücretsiz olarak 5 yıllığına TÜGVA’ya devri, geçen mart ayı başında belediye meclisinde gündeme gelmişti. Meclis komisyonunda AKP’li ve MHP’li üyelerin oylarıyla karar kabul edilmişti.

CHP’li ve İYİP'li meclis üyeleri tarafından kabul edilmeyerek şerh konulmasına karşın söz konusu kafenin devri, komisyonda kabul edilerek dünkü meclis toplantısında gündeme getirildi.

Cumhuriyet’ten Çağatan Akyol’un haberine göre, MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün’ün oylamaya sunması sonucu Cumhur İttifakı ortaklarının üyeleri tarafından oy çokluğuyla kafenin ücretsiz olarak TÜGVA’ya devri gerçekleşti.

Hayrına gerici örgütlenme 'Projesi'

TÜGVA'dan istenen “Geleceğin Gençliği, Genç Merkez ve İcathane” projelerini halka, öğrencilere açık ve ücretsiz olarak 6 ay içerisinde başlatması. Aksi takdirde sonlandırılacak olan tahsisle kafe 5 yıl süreyle bedelsiz olarak TÜGVA’ya verilmiş oluyor.

Yani vakfın kendi örgütlenme mantığı içinde anlam kazanan "projelere" yol verilirken, bir yandan bu "projeler" kira bedeli yerine geçirilmiş oluyor!

CHP’nin meclis üyesi Bülent Mersinli konuya ilişkin, “Belediyenin en güzel arazilerinden birini ‘hormonlu bir vakıf’ olan, tartışmalara neden olan ve bir siyasi partinin adeta arka bahçesi olan vakfa ücretsiz olarak devrettiler” değerlendirmesinde bulundu.