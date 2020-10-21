Bilal'den radyoculara: Devam etseydim size ekmek kalmazdı

Hakkı Alkan, Adem Metan, Hopdedik Ayhan, Odun Herif, Argostroloji, Kemal Ekşioğlu gibi isimlerden oluşan Kamp Tayfa'nın bu haftaki konuğu Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan oldu.

Erdoğan, burada 1994 yılında Moral FM'de radyoculuk yaptığı günleri anlattı.

Erdoğan, "Bilal Şener’in kibarcık diye bir tiplemesi vardı. Bilal Şener, Kibarcık ve ben, üç kişi gibiydik. Masal okurduk. Telefon bağlantısı alırdık. Çocuklar bağlanırdı. Çocuklar şarkı, şiir söylerdi" dedi.

Kamp yapan radyocuların "Devam etseydiniz" sözlerine "esprili" bir yanıt veren Erdoğan, "Devam etseydim size ekmek kalmazdı" dedi.