Bilal Erdoğan'ın eski ortağı: Gülen'le görüşmelerde Mehmet Ağar da vardı

Erdoğan ailesinin bir dönem yakınlarından olan, Bilal Erdoğan'ın eski ortaklarından olan Mübariz Mansimov Gurbanoğlu hakkında “FETÖ"den açılan davanın ilk duruşması İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre, 1993'ten itibaren İstanbul'da yaşadığını anlatan sanık Gurbanoğlu, tüm şirketlerini de Türkiye'ye taşıdığını söyledi. 2007 yılında Türk vatandaşlığına geçtiğini aktaran Gurbanoğlu, “Diğer yabancı vatandaşlıklardan çıktım. Türk milliyetçisi ve Atatürk hayranı biriyim” dedi.

'Benim mezhebimde tarikat, cemaat olamaz'

Hakkında 2017 yılında "FETÖ" soruşturması açıldığını ve bunun 2019 yılında takipsizlikle sonuçlandığını söyleyen Gurbanoğlu, açılan davanın şirketlerinde yolsuzluk yaptıkları için işten attığı eski çalışanlarının kendisi aleyhinde verdiği ifadelerle açıldığını öne sürdü.

İddianamede yer alan ve aleyhine ifade veren kişilerin kendisine komplo kurduğunu söyleyen sanık Gurbanoğlu, “Benim mezhebim Şia'dır. Benim mezhebimde tarikat, cemaat olamaz” dedi.

İhsan Kalkavan ve Akın İpek ile ticari ilişkiler dolayısıyla tanıştığını belirten Mubariz Gurbanoğlu, "bu kişilerin 'FETÖ'cü olduğunu bilmeden görüştüğünü" söyledi.

'Mehmet Ağar'la birlikte görüştük'

Fetullah Gülen'in yanına iki kez gittiğini ikinci görüşmenin de Mehmet Ağar'ın isteği üzerine Ağar ile birlikte yaptıklarını söyleyen Gurbanoğlu, şunları söyledi:

"Fetullah denen insan sahtekar, sinsi. Devlete, o dönem Başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saçmalıklar söylüyor. Bir nefret duyduğunu gördüm. Gülen'e ‘Bak bizim orada size Molla diyorlar, burada imam diyorlar. Bu tamamıyla yanlış bir şey' dedim, sonra çıktım.

Mehmet Ağar da ağır şeyler söylemiş, ‘Devlet içinde devlet olmaz' demiş. Ağar görüşmeden sonra bana öyle anlattı.

Mahkeme başkanı, sanık Mubariz Gurbanoğlu'na Fetullah Gülen'in kendisine hediye verip vermediğini sordu. Ziyaretlerin birinde kendisine tespih hediye edildiğini anlatan sanık Gurbanoğlu, “O tespihi Kalkavan'a bin dolara sattım."

İstanbul'da "FETÖ"ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mart ayında gözaltına alınan Gurbanoğlu tutuklanmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.