Bilal Erdoğan, Nagehan Alçı’ya 'babasının sarayı'nı gezdirdi

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya babasının Ahlat’taki sarayını gezdirdi.

Bitlis Ahlat’ta Van Gölü kenarında inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nü Bilal Erdoğan’la birlikte gezen Alçı binayı “son derece mütevazı” bulduğunu yazdı.

Yapının özelliklerine övgüler düzen Alçı geziye çıkmadan önce “Peki Ahlat’ta bir Külliye gerekli miydi? Bu fuzuli bir kamu harcaması değil mi?” sorularının aklında olduğunu öne sürerek gördükleri karşısında ise “Buraya böyle bir devlet konuk evi inşa etmek kesinlikle doğru karar” sonucuna vardığını iddia etti.

Alçı “külliye”nin Van Gölü’nün üzerinde “müthiş bir konumda” yer aldığını, “insanın nefesini kesen bir göl manzarasına açılan bir teras”ı olduğunu yazarken “Yanlış anlaşılmasın, nefes kesen bir ihtişamdan bahsetmiyorum. Aksine sade, bilinçli bir tevazunun hakim olduğu bir yapı görkemini tabiattan alan bir güzelliğe açılıyor” ifadelerini kullandı.

Alçı “Bir abartı ya da gösterişten bahsetmek mümkün değil… Ben son derece mütevazı buldum Ahlat’taki binayı…Büyük şair Yahya Kemal’in tabiriyle ihtişamı sadeliğinde mahfuz bir eser bu” diye yazdı.