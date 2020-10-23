Bilal Erdoğan: Herkes bir playstation’ı olsun ister ama...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, İstanbul Marmaracık tesislerinde düzenlenen Marmaracık Gençlik Kampı’na katıldı.

Erdoğan, burada Shift Delete'in kurucusu Hakkı Alkan’ın programına katılarak açıklamalarda bulundu.

'Ulaşılabilir kıldığı için kullanmıyorum'

“Cep telefonunuzda hangi uygulamalar var?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, “Mesajlaşma uygulaması olarak Bip ve Signal var. WhatsApp kullanmıyorum, herkeste olduğu için sizi ulaşılabilir kılıyor. Hala SMS kullanıyorum. Google’ın çeviri uygulamasını kullanıyorum. Japonya’ya gittiğiniz zaman direkt resimden çeviriyor. Yemek tarifi programı var. Airbnb var, birkaç kere yurtdışına gittiğimde kullanmıştım. Dualingo var, Fransızca ve İtalyancamı unutmamak için. E-nabız uygulaması var. Müzik için Fizy kullanıyorum. İstegelsin var salgın zamanında indirmiştim" dedi.

'Herkes ister ama...'

"Gençlerin teknolojik ürünlere ulaşım konusunda yaşadıkları problemin ne zaman giderilebileceği" sorusu üzerine ise Erdoğan, "Herkes bir playstation’ı olsun ister. Ama herkesin alabileceği şeyler değil. Akıllı telefonlar her eve girmiş oldu, ucuz tabletler üretildi, Milli Eğitim’in tablet kampanyası vardı. Evimize bulaşık makinesi geldiğini hatırlıyorum, büyük olaydı. Şimdi bulaşık, çamaşır makinesi değil başka şeyler…Burada püf nokta bizim ortaya teknolojik ürün koyabilmemiz" ifadesini kullandı.