Bilal Erdoğan: 17/25 Aralık’tan önce yapsaydım daha anlamlı olurdu

CNN Türk'te "Hafta Sonu" programına konuk olan Bilal Erdoğan'a Hakan Çelik, "Neden bu kadar az kendinizi anlatıyorsunuz?" sorusunu sordu.

Bilal Erdoğan, "Şimdi tabii bunları 17/25 Aralık’tan önce yapsaydım daha anlamlı olurdu gibi düşünüyorum. O dönemden sonra ne zaman gündem olsa ‘Kendine daha iyi tanıtman lazım’ dendiği zaman o işe ben girişemedim. O farklı bir motivasyon gerektiriyor, oraya kafa yorma ve zaman gerektiriyor. İştigal ettiğim alanlar biraz işin mutfağı gibi görünen alanlar… Gençler yetişsin, kendi kültürünü sevsin, çocuklara burs verelim vs. Hep böyle yaygın reklamı yapılıp da karşılık görülemeyecek işler olduğu için…" diye yanıt verdi.

Bilal Erdoğan, "Bazı şeyleri de eğitimimiz itibariyle karşılığını illa bu dünyada alacağımızı düşünmüyoruz. Doğru şeyleri yapalım, Ben PR’la işlere girdiğim zaman diğer işlerimi zehirler mi acaba diye kaygıya giriyorum. Elbetteki bir Cumhurbaşkanı’nın oğlu olmak, böyle bir ailenin üyesi olmanın da getirdiği birçok komplikasyonlar, zorluklar var. En büyük zorluk ben 'Cumhurbaşkanı’nın oğlu olsa yapardım' dediği her şeyi bizim üzerimize boca ediyor" diye konuştu.

Ayasofya ile ilgili soruya verdiği cevapta ise Erdoğan "Vakıf malı kutsaldır. Vakıf malını insanlar kiralamaya korkar" dedi.

'Yunanistan, Çin niye alfabesini değiştirmemiş?'

İlkokulda olduğu yıllarda kendisine alfabeden dolayı geri kalındığının anlatıldığını hatırladığını söyleyen Erdoğan, "Yunanistan, Çin niye alfabesini değiştirmemiş. Demek ki gelişmenin alfabeyle alakası yokmuş" dedi.

Bilal Erdoğan "Son 20 yıldaki Türkiye'nin güçlenmesine sıçrayışına bakıyorum. Bunun arkasında dindar insanların ciddi rolü var" diye konuştu