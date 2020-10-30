Bigadiç'te tarım işçilerinin üzerine yıldırım düştü

Balıkesir Bigadiç’te tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düştü.

AA'nın haberine göre Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, tarlada çalışan 4 kadın yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

Buna göre Çekirdekli Mahallesi'ndeki tarlalarında biber toplayan Suzan Avcuoğlu, Nermin Alkan, Yasemin Demirel ve Feride Umur'un yağmur başlayınca bir ağacın altında beklemeye başladığı, sağanağın ardından çalışmaya devam eden kadınların üzerine ağacın altından eşyalarını aldıkları sırada yıldırım düştüğü belirtildi.

Ajans Avcuoğlu'nun hafif, Alkan, Demirel ve Umur'un ağır yaralı olarak Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldığını duyurdu.

Balıkesir'in yerel gazetesi Gazete Merhaba'da yer alan haberde ise Bigadiç'e bağlı Çekirdekli mahallesinde düşen yıldırımın tarlada çalışan 4 kadının yaşamını yitirmesine, 3 kişinin ise ağır yaralanmasına neden olduğu belirtildi. Yerel gazetenin haberinde ağır yaralanan 3 kişinin Bigadiç Devlet Hastanesine kaldırıldığı, tarlada çalışan işçilerin yağmurun başlaması ve havanın bozulması sonrasında işi bırakıp ağacın altındaki malzemelerini aldıkları esnada yıldırımın düştüğü ifade edildi.