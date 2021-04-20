Bielsa: Hakim düşünce fakirin daha fakir olacağını bile bile zenginin daha zengin olmak istemesi

Avrupa Süper Ligi projesi tepki çekmeye devam ederken, teknik direktör Marcelo Bielsa'dan da konuya ilişkin açıklama geldi.

Leeds United'ın başında olan deneyimli teknik direktör, "Futbolu sağlıklı kılan şey, güçlünün aşırı büyümesi değil, zayıfın kendini geliştirme ihtimalidir" derken, "Zenginler, daha fazla güç kazandıkça başkalarına göre daha fazla ayrıcalık talep etmeye başlarlar. Şu anda dünyada hakim olan düşünce, fakirin daha fakir olacağını bile bile zenginin daha zengin olmak istemesi. Ama artık bu yaşananlar beni hiç şaşırtmıyor" ifadesini kullandı.

Bielsa, "Her ne kadar kulüplerin finansal sahipleri olsa da futbolun gerçek sahipleri kulübün armasına aşık olanlardır. Onlar olmadan futbol her geçen gün kaybolacak" diye konuştu.