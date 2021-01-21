Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Senato'dan onay aldı

ABD'de dün yemin ederek göreve başlayan Joe Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Avril Haines, Senato'dan onay aldı.
Biden'ın göreve başlamasının ardından kabinesindeki isimler de Senato'dan onay almaya başladı.
10 "hayır" oyuna karşılık 84 "evet" oyu alan Haines, Biden'ın kabinesinden Senato'nun onayını alan ilk isim oldu.
Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde CIA Başkan Yardımcılığı yapan Haines bu göreve getirilen ilk kadın oldu.
Salı günü Senato'daki istihbarat komitesinin oturumunda Haines, ABD'nin "Çin tehdidine" karşı "agresif bir tutum" sergilemesi gerektiğini savunmuştu. Haines aynı konuşmasında ABD kurumlarını hedef alan ve "Rusya'ya atfedilen" siber saldırıların sorumlularının bedel ödemesi gerektiğini kaydetmişti.