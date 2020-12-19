Biden'in Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg: Sermayenin joker elemanı

Normal şartlar altında yakın zamanda göreve başlaması gereken ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'in kabinesindeki isimler netleşmeye başlarken adaylardan birisi de eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg oldu. Buttigieg'in bakan olmasının arkasında yatan sebeplerse kendisinin alandaki tecrübelerinden ziyade Demokrat Parti içerisindeki pazarlıklardan kaynaklanıyor, lakin kendisi Biden yönetimi tarafından farklı mevkiler için düşünülüyordu.

Demokrat Parti'nin başkan adayları arasındaki yarışta Buttigieg de Kamala Harris gibi Biden'ın karşısında yer almış ve Harris gibi seçimlerin öncesinde adaylığını çekmemiş, 21 delege kazanmıştı. Oldukça düşük oy alan Buttigieg kampanyasını genelde Afganistan işgaline katılmış olması ve cinsel kimliği üzerinden yürütürken, yarıştan çekilmeden kısa bir süre önce Bernie Sanders'ın "Herkes için GSS" (medicare for all) metnine katılacağını açıklamıştı. Ancak Buttigieg sonradan kendince GSS politikasına bir şerh koymuş ve GSS'nin yanında özel sağlık sigortasının da bulunması ve GSS'nin zorunlu olmamasını vaat etmişti.

Tıpkı Kamala Harris gibi Buttigieg de oldukça düşük oy aldıktan sonra Joe Biden'ın hayrına başkan adaylığından çekilmişti. Buttigieg ve diğer adayların çekilmesiyle aday adaylığı seçimleri boyunca gerilerden gelen Joe Biden Demokrat Parti'nin sol kanadındaki Bernie Sanders'ın önüne geçebilmiş ve nihyet seçimlerde Trump'ın karşısına çıkan aday olabilmişti.

Mevkilerden mevki beğen, ne verelim?

Buttigieg'in adaylıktan çekilmesiyle, gelecekteki olası bir Demokrat Parti hükümetinde görev alacağına dair kulis haberleri beraberinde geldi. Yakın zamana kadar Buttigieg'in Çin Büyükelçiliği makamına yerleştirilmesi tartışılırken Biden'ın açıklamasından önce kendisinin BM Elçisi olmayı talep ettiği haberleri kendisine yakın isimlerce gündeme getirilmişti.

LGBT haberlerine yoğunlaşan gazete Washington Blade'in Beyaz Saray muhabiri, Buttigieg'e Başkan'ın bütçesinden sorumlu Yönetim ve Bütçe Ofisi'nin başkanlığı önerildiğini ancak kendisinin "personel düzeyinde" bir iş değil, "gerçek bir Kabine makamı" istediği için bunu reddetiğini aktarmıştı. Ayrıca Gaziler Bakanlığı için de adı geçen Buttigieg, bu makamı kovalamaktan vaz geçtiğini de belirtmişti.

Atamada nihai karar milyoner bağışçıların

Buttigieg’in seçim kampanyası yöneticisi eski Goldman Sachs ve Google yöneticisi Sonal Shah, ülkenin milyonerleriyle Buttigieg arasındaki köprüyü kuran isim olarak geçiyor. Politikasını sürekli "yatırımcılarının" istekleri doğrultusunda değiştiren Buttigieg'in arka planda politikalarını yöneten isim de Shah.

Buttigieg bağışçılarının sektör bağlantılarıysa ABD'nin büyük sermayesinden oluşuyor; ABD Federal Seçim Komisyonu verilerine göre, Buttigieg'in 2020 kampanyası Amazon, Google, Apple gibi firmaların yöneticilerinin yanı sıra Raytheon, Northrop Grumman ve Boeing gibi silah şirketlerinin üst düzey yöneticilerinden büyük bağışlar (Sonal Shah'a göre "yatırımlar") almış oldu. Buttigieg'e "yatırım" yapan kişiler arasında Ulaştırma Bakanlığı'nda lobiciliği doğrudan ilgilendiren JetBlue, American Airlines ve eski bir Uber yöneticisi de bulunmakta.

Deneyimi: Daha önce toplu taşımaya binmişliği var

Daha öncesinde ulaştırma alanında iyi örneklere ve deneyimlere sahip olmayan Buttegieg Biden'ın kararı üzerine açıklamasında yeni mevkisinden anladıklarını özetlerken "üniversite yıllarında Amtrak'ta 1000 mil uzunluğundaki tren yolculukları" ve "kişisel bir ulaşım sevgisi"ni anlattı. Ulaşımla olan bağına örnek olarak Buttegieg ayrıca şimdiki eşine bir havaalanı terminalinde evlenme teklif ettiğini söyledi ve havalimanlarının romantik olduğunu ekledi.

Kendisi de Biden da, müstakbel bakanın vasıflarına çok odaklanmış durmuyor, lakin ikisi de bakanlığın duyurulmasında esas olarak onun eşcinsel kimliğine ve "gazi" geçmişine (Afganistan işgaline katılan bir asker olarak) odaklanmış oldu.

Ulaştırma beceriksizliği: Ölen çocuğu suçlamıştı

Buttegieg'in ulaştırma alanında hiç referansı olmadığını aslında söylenemez. Belediye Başkanlığı sırasında kendisi "Akıllı Sokaklar" adlı bir uygulamanın imzacısı olmuştu. Bu uygulama 11 yaşında bir çocuğun ölümüne neden oldu.

South Bend Belediye Başkanı olduğu dönemde 2017'de 11 yaşındaki bir çocuk şehir merkezindeki kavşakta trafik ışıklarının kaldırılmasının ardından araba çarpması sonucu öldü. Belediye Başkanı Pete Buttigieg'se açıklamasında ölen çocuğu suçlamayı tercih etti.

Olayın arka planındaysa "Akıllı Sokaklar" adlı proje yatıyor. Projeye göre araç ve yaya trafiğinin trafik ışığı gerektirmediği sonucuna varılıyor ve önemli kavşaklarda olduğu gibi, 1 Şubat 2016'da ışık kullanımdan çıkartılıyor.

Proje, sokakları "daha yaya dostu hale getirme" iddiasıyla tek yönlü caddeleri iki yönlü trafiğe açıyordu.

11 yaşındaki Tristian Moore ve 8 yaşındaki erkek kardeşi, her okula gidiş saatlerinde olduğu gibi Pazartesi günü sabah 7 sularında, otobüse binmek için kullandıkları otobüs durağına giderken ışıkları kaldırılmış yolda kazaya uğradı. Moore'un yaşamını yitirdiği olayın ardından polis, çarpan arabayı kullanan sürücünün hız yaptığına veya uyuşturucu veya alkol kullandığına dair hiçbir işaret bulunmadığını duyurmuştu.

Buttigieg'se, çocuğun ölümünün ardından yayalaştırma adı altında işlek bir yolda, okula giden çocukların kullandığı bir otobüs durağı yakınlarındaki trafik ışığının kaldırılmasını içeren "Akıllı Sokaklar" girişimine hala inandığını söyledi. Buttigieg, projeye dair açıklamasında şu savunuyu yapmıştı:

Bildiğimiz şey, trafiği sakinleştirdiğinizde, ekonomik olarak daha sağlıklı bir şehir merkezine ve her şeyden önce daha güvenli bir ortama sahip olduğunuzdur

Buttigieg, ölen 11 yaşındaki çocuğu şu sözlerle suçlamıştı:

Ve Ancak bu, trafik kazalarının sonu olduğu anlamına gelmiyor. Bu, trafik kazalarının sonu olduğu anlamına gelmiyor ve dün sabah, iki küçük çocuk caddenin karşısına fırladı ve içlerinden biri başaramadı.