Biden'ın sözcüsü: Beyaz Saray'a izinsiz girenler çıkarılır

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim yenilgisini kabul etmeyebileceği haberleri üzerine, Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın seçim kampanyası ekibinden bir açıklama yapıldı.

Bloomberg'in aktardığına göre Biden'ın kampanya sözcüsü Andrew Bates "19 Temmuz'da da söylediğimiz gibi bu seçimde Amerikan halkı kararını verecek. Ve Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray'a izinsiz girenlere dışarıya kadar refakat etme konusunda kusursuz bir yeteneğe sahip" dedi.

Oy sayımının hâlâ devam ettiği ABD'de kritik eyaletler Pensilvanya ve Georgia'da Biden öne geçmişti.