Biden'ın olası bakan adayı 'Suriye'yi beklemeden vurun' demişti

ABD Başkanı seçilen Joe Biden’ın Dışişleri Bakanı olarak atayabileceği konuşulan isimlerin başında Susan Rice geliyor.

Obama döneminde üst düzey diplomatlık yapmış bir isim olan Afro-Amerikalı Rice, Libya’nın bombalanmasında önemli bir rol üstlenmişti. Rice, Obama’nın ulusal güvenlik danışmanlığını yaptı ve 2009-2013 yılları arasında ABD’nin BM Büyükelçisi oldu.

Rice, 3 Ekim 2019’da New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Brennan Adalet Merkezi’nin düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada, 2013 yılında Suriye’nin kongre onayı beklenmeksizin bombalanması için Obama’ya çağrıda bulunan Beyaz Saray’daki tek kişi olduğunu anlatmıştı.

Rice o gün Beyaz Saray'da "Suriye'yi beklemeden vurun" diyen tek üst düzey yetkili olduğunu anlattığı konuşmasında, “Sayın Başkan vurmalısınız, Kongreyi bekleyemezsiniz çünkü niyetlerimizi açıkça belirttik dedim. Ayrıca Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın ‘Büyük ülkeler blöf yapmaz’ sözlerine de atıfta bulundum. Kongrenin onay vermeyeceğini düşünüyordum” demişti.

Trump yönetiminin Suriye’den çekilme kararını eleştirenler arasında yer alan Rice bunu “inanılmaz tehlikeli bir karar” olarak nitelemişti.

Öte yandan Rice’ın 2012’de Bingazi’deki ABD Konsolosluğu’na yapılan saldırı sonrası açıklamalarıyla ABD kamuoyunu yanlış yönlendirdiğine ilişkin tartışmaların onun ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı olarak atanmasının önünde bir engel olabileceği belirtiliyor.

Biden’ın Dışişleri Bakanı olarak düşündüğü belirtilen diğer isimler arasında ise Obama döneminde dışişleri bakan yardımcısı görevlerinde bulunan Anthony Blinken ve William Burns ile ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi senatör Chris Coons yer alıyor.